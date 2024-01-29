تعرف على أنواع السعال وأسبابه وطرق الوقاية

السعال مشكلة شائعة جدًا عند الأطفال، والسبب الأكثر انتشارا للسعال هو عدوى الجهاز التنفسي ، وعادةً ما تسببها الفيروسات.

في هذا التقرير يوضح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريح خاص" البوابة نيوز" أنواع السعال وأسباب الكحة وطرق العلاج والوقاية ، حيث يرى أن السعال آلية دفاعية ميكانيكية مفيدة يحدث بسبب تهيج المخاط أو الميكروبات أو الغبار الحلق أو المجارى الهوائي.

ويضيف: هو رد فعل مناعى سريع، بسرعة تقترب من ٥٠ ميلاً في الساعة ويهدف إلى حماية الجسم، بالتخلص من الميكروبات الغازية، والأجسام الغريبة ،والمخاط الزائد، والإزالة السريعة لأي جزيئات تستنشق عن طريق الخطأ.

ويعتبر السعال رسالة تحذيرية للإنسان أحيانا تدعوه للهرب من مكان ملوث أو مزدحم أو بضرورة الاستعانة بالطبيب.

السعال العرضي

هو وظيفة صحية طبيعية، أما السعال المزمن أو المدمم فقد يكون علامة على مشكلة طبية أكثر خطورة.

أسباب السعال الحاد :

التهابات الجهاز التنفسي العلوي: التهابات الأنف والحنجرة هي السبب الأكثر شيوعا للسعال المرتبط بالمرض. وعادة ما ترتبط بالحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف. وهي تحدث دائمًا الفيروسات، وتشمل نزلات البرد والتهاب الحنجرة الفيروسي والأنفلونزا ،أو التهاب الأنف التحسسي.وعادة ما يرتبط بالسعال الجاف والعطس وسيلان الأنف.

سعال الصفير

قد يزداد سوءًا في الليل، هو أحد علامات الربو، وقد يظهر السعال مع زيادة النشاط البدني أو أثناء لعب الأطفال او توترهم.

التعرض لبعض الأبخرة والأدخنة.

التهابات الجهاز التنفسي السفلي بسبب العدوى الفيروسية أوالبكتيرية أو كليهما.

الالتهاب الرئوي.

انكماش الرئة نتيجة لصدمة في الصدر.

فشل القلب : يمكن أن يتسبب القلب الضعيف أو المريض في تراكم السوائل في الرئة، مما يسبب السعال وتفاقم ضيق التنفس ، يليه شهيق له صوت ديكي. قد تشمل الأعراض الأخرى سيلان