أعلن الحسين عموتة المدير الفنى للمنتخب الأردن، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره العراق، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد خليفة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتى تستضيفه قطر.
وجاء تشكيل منتخب الأردن كالتالى:
حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.
خط الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - إحسان حداد - سالم العجالين.
خط الوسط: رجائي عايد - نزار الرشدان - موسى التعمري - علي علوان - محمود مرضي.
خط الهجوم: يزن النعيمات.
ومن المقرر أن يلتقى الفائز من تلك المباراة فى دور ربع النهائى بمنتخب طاجستان.
البوابة سبورت
كأس آسيا.. الأردن بالقوة الضاربة فى مواجهة العراق
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أعلن الحسين عموتة المدير الفنى للمنتخب الأردن، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره العراق، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد خليفة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتى تستضيفه قطر.
أعلن الحسين عموتة المدير الفنى للمنتخب الأردن، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره العراق، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد خليفة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتى تستضيفه قطر.