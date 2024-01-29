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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس آسيا.. الأردن بالقوة الضاربة فى مواجهة العراق

منتخب الاردن
منتخب الاردن
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أعلن الحسين عموتة المدير الفنى للمنتخب الأردن، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره العراق، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد خليفة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتى تستضيفه قطر.
وجاء تشكيل منتخب الأردن كالتالى:
حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى. 
خط الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - إحسان حداد - سالم العجالين.
خط الوسط: رجائي عايد - نزار الرشدان - موسى التعمري - علي علوان - محمود مرضي.
خط الهجوم: يزن النعيمات. 
ومن المقرر أن يلتقى الفائز من تلك المباراة فى دور ربع النهائى بمنتخب طاجستان.
 

كأس آسيا العراق منتخب الأردن