كأس آسيا.. الأردن بالقوة الضاربة فى مواجهة العراق

أعلن الحسين عموتة المدير الفنى للمنتخب الأردن، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره العراق، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد خليفة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتى تستضيفه قطر.

وجاء تشكيل منتخب الأردن كالتالى:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - إحسان حداد - سالم العجالين.

خط الوسط: رجائي عايد - نزار الرشدان - موسى التعمري - علي علوان - محمود مرضي.

خط الهجوم: يزن النعيمات.

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من تلك المباراة فى دور ربع النهائى بمنتخب طاجستان.

