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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

غدا.. جامعة عين شمس تستضيف اجتماع الهيئة العمومية لكليات الآداب

جمعية كليات الاداب
جمعية كليات الاداب
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 تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس اجتماع الهيئة العمومية الـ 19 للجمعية العلمية لكليات الآداب في الجامعات العربية المنضوية تحت اتحاد الجامعات العربية. يشترك في هذا الحدث المهم الذي يستمر ليومين 30 و 31 يناير ، عمداء كليات الآداب من جامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة المنصورة ، ومن الأردن جامعة اليرموك وجامعة فيلادلفيا وجامعة جدار والجامعة الأردنية وجامعة الطفيلة وجامعة جرش وجامعة آل البيت وجامعة إربد الأهلية وجامعة الزرقاء وجامعة مؤتة وجامعة العلوم التطبيقية.

كما يشارك في اجتماع الهيئة العمومية الـ 19 للجمعية العلمية لكليات الآداب في الجامعات العربية ، جامعة النجاح من فلسطين وجامعة السلطان قابوس من عمان والجامعة العراقية وجامعة الأنبار من العراق وجامعة الجنان من لبنان وجامعة قطر من قطر وكلية اللغة العربية وآدابها بجامعة أم القرى من السعودية.

ويحضر الاجتماع عدد من المسؤولين من بينهم:

عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ومحمد العناقرة الأمين العام للجمعية وعدد من الأكاديميين والخبراء وعمداء كليات الآداب في الجامعات الأردنية والإماراتية والسعودية والعراقية والعمانية واللبنانية والقطرية والفلسطينية والمصرية.

ويشمل جدول أعمال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الجمعية والمجلة التي تنشرها (مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب) وسبل تطويرها من حيث الشكل والمحتوى ، بالإضافة إلى الموافقة على التخصصات البحثية المرسلة إلى المجلة واعتماد المجلة لغايات الترقي في كليات الآداب الأعضاء في الجمعية والاقتباس من أبحاث المجلة ، وإدراج المجلة في قاعدة البيانات العالمية (Scopus).

إتحاد الجامعات العربية اداب عين شمس التخصصات البحثية السعودية والعراق جامعة السلطان قابوس