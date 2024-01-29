محافظ الدقهلية: حملات مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري

أكد أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأشار المحافظ أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري ومباحث التموين بإشراف العميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية أسفرت عن تحرير 154 محضرا بالمخالفات بنطاق الادارات التموينية بمركزي ميت غمر وبلقاس بالمحافظة،وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 80 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به .

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه جرى المرور علي المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وأشار الى ان المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها.

وجرى التحفظ علي كميات من السلع والمنتجات واعدم كميات اخري غير صالحة للاستخدام الآدمي حيث تم التحفظ على 110 كجم لحوم بلدية ونصف طن زيت و1000 لتر بنزين 80 و40 كجم لحوم مفرومة و 44 شيكارة علف و1000 كجم ارز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات على الأسواق فى الدقهلية لضبط الأسعار

حملات على الأسواق فى الدقهلية لضبط الأسعار (2)

حملات على الأسواق فى الدقهلية لضبط الأسعار (1)

حملات على الأسواق فى الدقهلية لضبط الأسعار (4)