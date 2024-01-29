لليوم الخامس.. انطلاق فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

انطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الخامس لجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٥، بمجموعة متميزة من ورش العمل الفنية والخط العربي والعروض الفنية والأناشيد والابتهالات، ومواصلة تقديم الفتاوى الدينية والرد على تساؤلات الجمهور الدينية، مع عرض مجموعة نادرة من المخطوطات، وتقديم أحدث الإصدارات الدينية والعلمية لعلماء الأزهر لزوار الجناح.

ويناقش الجناح في ندواته التثقيفية اليوم كيفية تحصين الشباب وتوعيتهم بالأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا، وذلك في ندوة بعنوان "الشباب ومواجهة التغيرات المجتمعية" يحاضر فيها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، للتعرف على أبرز التحديات التي تواجه شبابنا، مع تقديم التوصيات والحلول للتغلب عليها.

كما يواصل جناح الأزهر اليوم عقد سلسلة ندواته بحملة اقرأ، مع كتاب: «الإمام الطيب رجل المواقف»، بمشاركة مؤلفته الدكتورة عزيزة الصيفي، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية، والدكتور حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور بديع عليوة، أستاذ الأدب والنقد المساعد بجامعة الأزهر الشريف، ويدير الندوة الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

وتهدف هذه الفعاليات والأنشطة المقدمة في جناح الأزهر الشريف، إلى غرس مفاهيم الانتماء والوطنية وتعريف النشء على الحق الفلسطيني، بالإضافة لتقديم رسالة سلام ومحبة، تعكس التلاحم والتكاتف الذي يميز مجتمعنا المسلم، وتعزز الوعي الديني والثقافي بين الجماهير، وتعمق المعرفة والفهم حول القضايا الأساسية انطلاقا من المنهج الوسطي والمعتدل للأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.