أسرة شاب تخلص من حياته: تقدم للزواج وتم رفضه

استدعت نيابة السلام اسرة شاب تخلص من حياته بعدما قفز من أعلى عقار بمنطقة السلام.

وأمام جهات التحقيق قالت أسرة الشاب أن نجلهم في الفترة الأخيرة يمر بحالة نفسيه سيئة بسبب ارتباطه بفتاه وأنه تقدم لأسرتها للزواج منها ورفضوه وأنه منذ ذلك الوقت وفي حالة نفسية سيئة ولكنهم فؤجوا بانهاء حياته بتلك الطريقة بسبب حبه للفتاه

وكان قسم شرطة السلام، تلقي بلاغا بالعثور علي جثة مراهق وبعمل التحريات تبين سقوطه من أعلى عقار، وأنه تخلص من حياته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.