مقتل سيدة أثناء فضها مشاجرة بين زوجها وشقيقه بالمعصرة

وقعت منذ قليل، جريمه قتل في منطقة المعصرة جنوب القاهرة، حيث حدثت مشاجره بين شقيقان وفقدت زوجه احدهم "ربة منزل" في العقد الثالث من عمرها" حياتها بطلق ناري اثناء تدخلها لفض المشاجرة.

تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغًا يفيد باستقبال سيده تُدعي "غاده" ، مصابة بطلق ناري في الرأس، و انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وفاة السيدة " بسبب مشاجره نشبت بين الشقيقين حيث تطورت من مشادة كلامية إلى تشاجر بالأيدي، وبينما كانت الزوجة تحاول فض الخلاف، أصيبت بطلق ناري كان بحوزة شقيق زوجها، ما أدى إلى وفاتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.