بعد تحذير الأرصاد .. نصائح لمواجهة أبرد 3 أيام في يناير

تشهد مصر حالياً تأثرها بحالة جوية غير مستقرة، حيث تواصل السحب الكثيفة الممطرة تأثيرها على عدة مناطق من البلاد، مما يترافق مع هطول أمطار متفاوتة الشدة.

ووفقًا لإعلانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، فإن هذه الحالة الجوية ناتجة عن تأثر مصر بمنخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، حيث يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة. وقد تشمل الأمطار مناطق السواحل الشمالية الغربية، شمال الوجه البحري، وتمتد حتى القاهرة الكبرى.

وتحذر الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، ويتوقع ارتفاعاً في ارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار، بالإضافة إلى سرعة الرياح التي قد تصل إلى 70 كيلومتراً في الساعة.

يشهد الطقس في العاصمة المصرية، القاهرة، انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، مع احتمالية لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتوصي الأرصاد الجوية باتخاذ الحيطة والحذر، وارتداء الملابس الدافئة، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وفي هذا الصدد تقدم البوابة نيوز لمتابعيها عدد من النصائح لتجنب نزلات البرد وتعزيز جهاز المناعة

نصائح لتقوية المناعة والوقاية من البرد في فصل الشتاء

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C: فيتامين C يعزز الجهاز المناعي ويساعد في الشفاء من نزلات البرد. يمكن الحصول على هذا الفيتامين من مصادر طبيعية مثل الفلفل الأخضر، البرتقال، الجوافة، والكيوي. تناول المشروبات الدافئة: يمكن تناول المشروبات الدافئة مثل الشاي الأخضر، الشوكولاتة الساخنة، والينسون للمساعدة في الشعور بالدفء وتقوية الجهاز المناعي. تناول الشوربة الدافئة: الشوربة تساعد في الحفاظ على الدفء وتقوية الجسم ضد الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا. زيادة شرب السوائل: شرب الماء والعصائر الطازجة يساهم في تقوية المناعة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المرتبطة بالبرد. تجنب الأطعمة السريعة: ينبغي تجنب الأطعمة السريعة التي تضعف الجهاز المناعي، والتفضيل لتناول الأطعمة المحضرة في المنزل والغنية بالعناصر الغذائية. الحفاظ على النظافة الشخصية: الاهتمام بغسل اليدين بانتظام والجلوس في بيئة نظيفة يساهم في الوقاية من انتقال العدوى والإصابة بنزلات البرد.

تطبيق هذه الاستراتيجيات البسيطة يمكن أن يساعد في تقوية الجهاز المناعي والوقاية من الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الشتاء.