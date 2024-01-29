بالفيديو| مناورات عسكرية.. توتر متصاعد في شبه الجزيرة الكورية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مناورات عسكرية.. توتر متصاعد في شبه الجزيرة الكورية"، حيث يتصاعد خطر التوتر في شبه الجزيرة الكورية ويعود إلى الواجهة من جديد عقب سلسلة من المناورات العسكرية والتهديدات المتبادلة بين الجارتين.

وأعلن جيش كوريا الجنوبية في أحدث المستجدات أن جارتها الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي، وهذه ليست المرة الأولى في الأسبوع الجاري، فقد أطلقت بيونج يانج منذ عدة أيام صواريخ كروز نحو البحر الأصفر غرب شبه الجزيرة الكورية.

وقالت كوريا الشمالية، إن الأمر يتعلق بجيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية، ولم تحدد هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية عدد الصواريخ التي أطلقت، لكنها قالت إنها تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحليل أحدث عملية إطلاق من قبل كوريا الشمالية، مشددة على أنها عززت عمليات المراقبة والتأهب.

إلى ذلك، أطلق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تصريحات الأسبوع الماضي بأن الجنوب هو العدو الرئيسي لبلاده وقيامه بحل الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل كان بمثابة الشرارة التي ساعدت على تصاعد الأحداث.

