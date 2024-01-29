اليوم.. طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 16 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للبرودة على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين أمطار متوسطة إلي غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 21 العظمي والصغرى 10 درجة .