قبل ساعات من قرار الفائدة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 29 يناير 2024

سجل صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه، بداية تعاملات اليوم الاثنين 29 يناير 2024، داخل تعاملات البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بمصر.

ويأتى ذلك قبل يومين من عقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الاجتماع الأول لها في 1 فبراير 2024 لتحديد مصير سعر الفائدة، وسط ترقب المواطنين ما سيسفر عنه الاجتماع وهل سيكون هناك تعويم للجنيه أم لا.

سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية الرسمية في مصر قد يشهد تغيرًا خلال الأيام المقبلة مع انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل وسط تراجع معدلات التضخم، وقد يدفع وجود بعثة صندوق النقد الدولي في مصر حاليا نحو إتمام الاتفاق حول عدد من الأمور المتعلقة بالسياسية النقدية والتي قد تتجه إلى تحريك سعر الدولار أمام الجنيه بعد أن ظل ثابتا لفترات طويلة قرب 31 جنيها، بينما ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء ليتجاوز 60 جنيها.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين بالبنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.