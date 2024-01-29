فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية وتعتقل شابين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية وداهمت عدة منازل.

وأضافت الوكالة، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابين فلسطينيين بعد مداهمة منزليهما في بلدة عزون، وتواصل قوات الاحتلال مداهمة المنازل داخل البلدة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن.

فجر اليوم، استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد إصابته بجراح خطيرة في بلدة اليامون بمدينة جنين.

وحاصرت الدبابات الإسرائيلية مستشفى الشفاء، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي على المستشفى في مدينة غزة.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط مستشفى جنين، وقامت بتدمير وتخريب البنية التحتية والشوارع، كما أطلق الاحتلال الرصاص الحي، مما تسبب في كسر زجاج النوافذ في قسم الولادة بالمستشفى.