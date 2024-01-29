سماح أبو بكرعزت عن "الشاروني": خير رمز لأدب الطفل فى معرض الكتاب

أعربت الكاتبة والإعلامية سماح أبوبكرعزت،عن سعادتها لاختيار الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل هذا العام، ملفتة إلى أنه كرس حياته لأدب الطفل.

وقالت "أبوبكرعزت" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن وجود اسم يعقوب الشاروني فى معرض الكتاب يُعد شيئا مشرفا لأنه خير رمز لأدب الطفل، مشيرة إلى أنه كرس حياته للحوار مع الأطفال فى قرى مصر، رغم مشقة السفر كان لا يتردد أبدا لحضور أى فعالية للأطفال.

وعن إصداراتها فى معرض الكتاب أكدت أنها تشارك بإصدار عن حرب أكتوبربمناسبة مرور 50 عاما، تحت عنوان " المزرعه الصينية "، عن دار نهضة مصر، يروى موقعه المزرعه الصينية التى لا يعرفها الكثير وخاصة الاطفال ، ولكن بشكل مشوق.

وأوضحت “أبوبكر عزت”، أنها تشارك أيضا بإصدار تحت عنوان "أهل كرم "وهو يُعد الجزء الثانى من قصة "حياة كريمة " والذى يتناول ثقافة التطوع، وكيف نساعد ونتكاتف لنبنى مشروع وكيفية تحقيقه، بالإضافة الى تناوله لشهداء سيناء فى مكافحة الارهاب.

وتابعت: "أشارك أيضا بإصدار مع دار المصرية اللبنانية، تحت عنوان " أم منصور وبستان النور"، الذى يعرض حياة الأطفال اللاجئين، وارتباط الأطفال بذكرياتهم ومنازلهم فى أوطانهم، ويتم تناوله بشكل لطيف به حب وألفه".

يشار الى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، يستقبل زواره يوميا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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