مركز جمال عبدالناصر بالاسكندرية يطلق فعاليات برنامج اجازة نصف العام

أطلق مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مساء الأحد، فعاليات برنامج اجازة نصف العام الدراسى، وذلك بمقر المركز شرق الاسكندرية.

بدأت الفعاليات بورشة لتعليم الأطفال كيفية عمل عروسة قفاز، من خلال تصميمها ثم تنفيذها باستخدام الخيوط والأقمشة بمشاركة الفنانة نورهان عبداللطيف.

تلاها ورشة للأطفال الموهوبين فى مجال الكتابة بعنوان "أنا مؤلف مسرح "مع كاتبة الأطفال ايمان الشيمي،حيث يتعلم الأطفال كتابة النصوص المسرحية على مدار 4 جلسات، ويكون نتاج الورشة نص مسرحي من فصل واحد.

و أقام المركز ورشة اعادة تدوير لتعليم الأطفال استغلال الخامات المتوفرة في البيئة المحيطة لعمل منتجات فنية بأقل الامكانيات.

و يتضمن برنامج اجازة نصف العام الذى اعده مركز جمال عبدالناصر الثقافى مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش الفنية التي تنمي روح الابتكار لدى الطفل، إلى جانب لقاءات علمية،من بينها يوم فلكي بالتعاون مع مبادرة " الفلك هيلف مصر "، وورش حول كوكب المريخ، علوم الفضاء والأجرام السماوية.

كما يقدم المركز ورشة لتعليم الاطفال طريقة تحريك عروسة خيال الظل، بالتعاون مع فرقة ومضه لخيال الظل والأراجوز التي تختتم برنامج نصف العام بحفل الأراجوز وخيال الظل فى 10 فبراير المقبل.

يهدف برنامج نصف العام الدراسى إلى تشجيع الموهوبين وتعزيز القيم الايجابية والعدالة الثقافية وحماية التراث والانفتاح على ثقافات مختلفة.