فلسطين.. آليات الاحتلال العسكرية تقتحم مدينة جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، أن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت مدينة جنين شمال الضفة الغربية، من كافة المحاور داخل المدينة .

وأعلنت الوكالة، عن نشوب مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المدينة في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، كما أوضحت أن الاحتلال اقتحم مدينة جنين من كافة مداخلها.

وأمس الأحد، اندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة قفين شمال طولكرم، أطلق خلالها الاحتلال الأعيرة النارية على المواطنين، وسط سماع أصوات انفجارات في البلدة، واقتحم الاحتلال البلدة من المحور الغربي ونشر جنوده في الشوارع.