سرنجة الموت.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتا داخل شقته بالبدرشين

"أراد أن يشبع متعته الحرام، بـ"بسرنجة مخدر " ، لتكون هي الجرعة الأخيرة التي أنهت حياته"، صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا داخل شقته بالبدرشين، بعد مناظرة الجثة ومسرح الواقعة وورد تقرير من مفتش الصحة بالصفة التشريحية لجثمانه.

وتبين من خلال التحريات أن الشاب المتوفي والذي يدعى "أحمد.ع." مات نتيجة تعاطيه لجرعة زائدة من المخدرات بواسطة "سرنجة" مخدر، ولا توجد شبهة جنائية وراء وفاته.

كان المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة شاب متوفى داخل منزله في ظروف غامضة ومقيم بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة شاب وبجواره سرنجة ومواد مخدرة وبتوقيع الكشف الطبي تبين أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.