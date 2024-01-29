القوات الأوكرانية تعلن تصديها لـ49 هجومًا شنتها القوات الروسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات صدت 49 هجوما للقوات الروسية في 6 اتجاهات، و7 هجمات أخرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو خلال 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة أمس الأحد، قولها إنه في المجموع، وقع 61 اشتباكا قتاليا على الجبهة خلال النهار، ولا يزال الوضع العملياتي في شرق وجنوب البلاد صعبا.

وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن القوات الروسية أطلقت 6 صواريخ وشنت غارتين جويتين، فضلا عن تنفيذها 51 هجوما براجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية، وأسفرت الهجمات عن سقوط ضحايا وجرحى، فضلا عن دمار وأضرار في المباني وغيرها من البنى التحتية.

وخلال النهار، ضرب الطيران الأوكراني 6 مناطق تمركز فيها أفراد الجيش الروسي، ودمر الدفاع الجوي الأوكراني صاروخا موجها من طراز Kh-59 أطلقته القوات الروسية.

وقصفت الوحدات الصاروخية الأوكرانية هدفين للقوات الروسية وتحديدا وحدة مدفعية ومحطة حرب إلكترونية.