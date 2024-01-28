وزير الشباب يعقد جلسة تصالح بين أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة

عقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر لحل الخلافات الموجودة داخل مجلس الإدارة، وتعزيز الوحدة والتعاون وإعلاء مصلحة النادي.

شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي اهمية تعزيز الاستقرار والتوافق داخل النادي، لضمان تطوير النادي وتحقيق النجاحات وتقديم خدمة أفضل لأعضاء النادي.

وخلال الجلسة، تمت مناقشة القضايا العالقة والخلافات القائمة بين أعضاء المجلس، وتبادل الاراء والمقترحات لإيجاد حلول شاملة ومرضية للجميع.

وتم الاتفاق على أهمية العمل الجماعي داخل مجلس الإدارة برئاسة المهندس فرج عامر من أجل تحقيق أهداف النادي وتطويره.

وفي نهاية الجلسة، توصل أعضاء مجلس الادارة الي الاتفاق علي منهجية عمل واضحة خلال الفترة المقبلة بالاضافة الي التكاتف مع وزارة الشباب والرياضة لحل مشكلة مديونية النادي مع الهيئة العامة للاصلاح الزراعي.

في ختام الجلسة، أشاد وزير الشباب والرياضة بروح المصالحة والتعاون التي سادت الجلسة، مؤكدًا على دور الأندية الرياضية في بناء الجيل الرياضي وتعزيز الروح الرياضية في المجتمع.

حضر الجلسة أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة، بالإضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة.

ياتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي تعزيز الاستقرار داخل الاندية والاتحادات الرياضية، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز التفاهم والتعاون بين أعضاء الأندية الرياضية.