مدرب سلة الزمالك يعالج الأخطاء قبل مواجهة هليوبوليس بدوري السوبر

واصل فريق كرة السلة بالزمالك، استعدادا لموقعة هليوبوليس المقرر لها غدا الإثنين، في الجولة الخامسة للدور الأول لدوري سوبر كرة السلة.

وصحح وائل بدر الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات الأخيرة، وأبرزها أمام الأهلي والاتحاد والتي تسببت في هزيمة الفريق، وذلك من خلال التدريبات على صالة النادي بميت عقبة.

وطلب مدرب سلة الزمالك من اللاعبين بالعودة للانتصارات مرة أخري بداية من مواجهة الغد أمام هليوبوليس من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة من الخسارة في مباراتين بالدور الأول لدوري السوبر حتى الآن.

يذكر أن فريق سلة الزمالك فاز على سموحة في الأسبوع الأول لدوري السوبر، ثم سقط على صالة النادي أمام الأهلي في الجولة الثانية للدور الأول لدوري السوبر لكرة السلة، ثم فاز على الجزيرة في الجولة الثالثة، ثم سقط مرة أخرى أمام الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة.