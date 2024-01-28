صور | بـ100 جنيه.. سلع تموينية مخفضة بقرى مركز الخارجة في الوادي الجديد

دشنت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، منافذ لبيع وطرح السلع التموينية المخفضة بالقرى التابعة لمركز الخارجة من خلال منافذ متنقلة.

قال محمد ناصر عباس، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، اليوم الأحد، إن أمانة المركز نفذت سلسلة المبادرات المجتمعية وذلك بتنظيم مبادرة لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بقرية "صنعاء" التابعة لمركز الخارجة.

وأوضح محمد، أن المنافذ تطرح أكياس معبأة سلع تموينية ( سكر - زيت - أرز - مكرونة - شعيرية ) تباع بأسعار مخفضة بـ100 جنيه للكيس الواحد وذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي للحزب لخدمة جميع فئات المجتمع ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية.

إقبال المواطنين على منافذ حزب مستقبل وطن

مبادرة مجتمعية لحزب مستقبل وطن لطرح سلع مخفة بالوادي الجديد

منافذ سلع تموينية تجوب قرى مركز الخارجة