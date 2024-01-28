بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد نهاية معسكر الإمارات

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، بعد انتهاء معسكر الأهلي في الإمارات والذي استمر لمدة أسبوع استعدادا للارتباطات المقبلة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي خلال معسكر الإمارات مواجهتين وديتين الأولى أمام فريق الأخدود السعودي وخسر فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف والثانية أمام نادي حتا الإماراتي يوم الجمعة الماضي وأنتهت بالتعادل بهدف.

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة اعلى أن يعود الفريق للتدريبات يوم الثلاثاء المقبل على ملعب “التتش”.

ويستعد فريق الاهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري منتصف فبراير المقبل في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب نهائية بطولة أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.

وخاض الأهلي معسكر الإمارات بقائمة اللاعبين المحليين، في ظل غياب 19 لاعباً للإنضمام للمنتخبات وهم 8 لاعبين مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا : محمد الشناوي – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني – عمر كمال عبد الواحد – مروان عطية – إمام عاشور – محمود عبد المنعم كهربا .

وتواجد الثلاثي الأجنبي علي معلول مع منتخب تونس وبيرسي تاو مع جنوب أفريقيا، وأليو ديانج في منتخب مالي.

غاب عن معسكر الأهلي في الإمارات أيضا الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس للتواجد مع المنتخب الأولمبي بالإضافة للسداسي أحمد عبد القادر ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ورضا سليم للإصابة وصلاح محسن لأسباب فنية.