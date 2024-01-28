كأس الاتحاد الإنجليزي.. ليفربول يتقدم على نوريتش سيتي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي يقام على ملعب آنفيلد، بتقدم الريدز بهدفين لهدف.

سيطر ليفربول على مجريات اللعب بشكل كبير منذ البداية، وافتتح كورتيس جونز التسجيل لليفربول في الدقيقة 16، قبل أن يُعادل بين جيبسون النتيجة لنوريتش سيتي في الدقيقة 22، ولكن لم يمر سوى 6 دقائق حتى أعاد داروين نونيز التقدم لليفربول في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز 2-1.

أهدر ليفربول العديد من الفرص السهلة، ولعب نوريتش سيتي بشكل دفاعي منظم، وتميز كورتيس جونز وداروين نونيز بأدائهما في الشوط الأول.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - كوانساه - جو جوميز.

وسط الملعب: ماكونيل - جرافينبيرش - كيرتس جونز.

خط الهجوم: كودي جاكبو - ديوجو جوتا - داروين نونيز.

وتأهل فريق ليفربول إلى الدور الرابع بعد الفوز على أرسنال بهدفين دون رد، فيما تأهل نوريتش سيتي بعد التعادل مع بريستول سيتي بنتيجة 4-2.

