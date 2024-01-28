العراق يعلن انتهاء مهمة التحالف الدولي خلال دورة الحكومة الحالية

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، أن إنهاء مهمة التحالف الدولي هي إحدى أجزاء البرنامج الحكومي، مضيفا أن إنهاء مهمة التحالف الدولي بدأ رسميا منذ الاجتماع الأول للجنة العسكرية العليا برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال العوادي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إن التحالف الدولي تم إنشاؤه في عام 2014 وانتهت عملياته العسكرية عام 2018، ومنذ ذلك التاريخ والتحالف موجود داخل العراق، ومن المناسب البدء بدراسة مستقبل التحالف ووضع خارطة طريق متفق عليها للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بدل التحالف.

وأكد العوادي أن مهمة التحالف الدولي بحاجة إلى المناقشة من ناحية ما قدمه التحالف على مستوى دراسة التهديدات والمخاطر وتطوير القابلية القتالية والتدريبية والاستخبارية والتسليحية للقوات العراقية لتقوم بواجبها الوطني بحماية الأرض العراقية، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لهذا التحالف أن يبقى إلى ما لا نهاية".

ونوه الناطق باسم الحكومة العراقية بأن السوداني أشار بمؤتمر دافوس إلى قضيتين مهمتين في عنوانين بارزين جدا، إذ قال إن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لاستقرار العراق، وأشار أيضًا إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لبقاء وبناء علاقة صداقة إيجابية مع قوات التحالف، لافتا إلى أن الهدفين هما الاستقرار العراقي والعلاقات الإيجابية المتكافئة مع دول التحالف الدولي وأيضا تطبيق البرنامج الحكومي باعتبار أن إنهاء مهمة التحالف الدولي كان إحدى نقاط البرنامج الحكومي التي أعطت الحكومة بها تعهدات سابقة.