بالصور.. بدء ندوة التخطيط الاستراتيجي لحرب أكتوبر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بدأت منذ قليل، ندوة مناقشة كتاب “التخطيط الاستراتيجي لحرب أكتوبر”، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للواء الدكتور أحمد يوسف عبد النبي، ويناقشها اللواء الدكتور طه السيد، واللواء مجدي حجازي، ويدير الندوة أحمد ناجي قمحة، وتوافد على الندوة عدد كبير من الجماهير الذين حرصوا على الاستماع لخلفيات وما تكمله كواليس الكتاب.

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إقبال كبير من قبل الجماهير الذين حرصوا على زيارته من مختلف الأعمار في رابع أيامه، بعد أن كسر المعرض حاجز المليون زائر في الأيام الثلاثة الأولى، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، والتي تقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

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