إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بكرداسة

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.