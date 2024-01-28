بمشاركة 10 جامعات.. افتتاح ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية ببنها

افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم، فعاليات ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، الذي تنظمه كلية التربية النوعية بالجامعة، وذلك خلال الفترة من 28 يناير الجاري حتى الأول من شهر فبراير القادم.

جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

حضر الافتتاح، الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، وعدد من عمداء ووكلاء كليات التربية النوعية بالجامعات المشاركة فى فعاليات الملتقى، والدكتورة غادة شاكر وكيل كلية التربية النوعية بجامعة بنها لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وبالكليات المشاركة.

وفي كلمته نقل الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تحيات وشكر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة لوفود الجامعات المشاركة في الملتقى.

وأكد سمير، أن جامعة بنها تشهد طفرة كبيرة في الأنشطة الطلابية التي تساعد الطلاب على تحقيق ذاتهم فى مختلف المجالات د، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة قادرة علي التعامل مع المجتمع وسوق العمل، مشيرًا إلى التزام جامعة بنها بتقديم بيئية تعليمية محفزة للإبداع والابتكار لطلابها، والاعتزاز بتبادل الخبرات والأفكار مع الجامعات المشاركة فى فعاليات الملتقى.

ولفت نائب رئيس الجامعة، إلى أن الملتقى فرصة مهمة للتفاعل وتعزيز التعاون العلمى بين مختلف المؤسسات الأكاديمية ويهدف إلى بناء شخصية الطلاب، وصقل مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتنمية مهاراتهم القيادية والحوارية ومواهبهم الإبداعية في المجالات المختلفة، بالاضافة إلى إبزار الدور الحيوي والفعال للأنشطة الطلابية في تعزيز روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بين الطلاب، مضيفا أن هذا التواجد المشرف يعكس التضامن والروح العلمية التى تجمعنا فى سبيل التطوير وبناء جيل يحمل رؤية إيجابية وملهمة، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح الملتقى والنجاح والتوفيق لجميع المشاركين.

من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، إن الملتقى يأتي فى إطار رؤية قيادة الجامعة بالاهتمام بالانشطة الطلابية والإبداعية فى مختلف الفنون، مضيفا أن الملتقى يشارك فيه 10 جامعة مصرية ويشمل عدد من المسابقات فى مجالات التربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، و التربية الموسيقية، وتكنولوجيا التعليم، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية النوعية.

وأضافت الدكتورة غادة شاكر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن مثل هذه الملتقيات تمنح الطالب فرصة فتح باب للعلاقات الاجتماعية مع الآخرين والتعرف على أنماط حياتهم اليومية بما يضمن الاستفادة من تجاربهم الشخصية والتدريب على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤوليات، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على احترام الآخر والتعاون معه، وترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي.

تتضمن الفعاليات عدد من فقرات الفنون الشعبية والأغاني الوطنية التى قدمها طلاب الجامعة.

يذكر أن كلية التربية النوعية بجامعة بنها تنظم ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية ولمدة 5 أيام في الفترة من 28 يناير وحتى يوم الخميس الأول من شهر فبراير بمشاركة 350 طالب وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية.

افتتاح الملتقى

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