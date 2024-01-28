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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يكافيء "معلول" بعد خروج منتخب تونس من أمم أفريقيا

علي معلول ظهير أيسر
علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي
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منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التونسي علي معلول ظهير أيسر للفريق راحة إضافية من التدريبات، عقب نهاية مشاركة اللاعب مع منتخب نسور قرطاج في كأس الأمم الافريقية 2023.

وودع منتخب تونس بطولة أمم افريقيا من الدور الأول بدون أي انتصار بعدما تعادل في مواجهتين وتلقة خسارة من ناميبيا ليتذيل ترتيب المجموعة الخامسة في دور المجموعات.

وقرر "كولر" منح علي معلول راحة لمدة اسبوع لقضاء إجازة مع أسرته على أن يعود للقاهرة بداية الأسبوع المقبل، للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر استعدادا للارتباطات المقبلة محليا وأفريقيا.

وينتظر مسؤولو النادي الأهلي عودة التونسي علي معلول إلى القاهرة بعد انتهاء الإجازة لحسم ملف المفاوضات لتجديد عقده مع القلعة الحمراء الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

واستقر الجهاز الفني للاهلي على تجديد عقد معلول لمدة موسم واحد، بينما يرغب اللاعب في التجديد لمدة موسمين، كما يمتلك اللاعب عددا من العروض العربية من أندية قطرية ولكنه لم يحسم قراره في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات الجديد للأهلي.

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