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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس آسيا.. أستراليا تسحق إندونيسيا وتتأهل لربع النهائى

منتخب استراليا
منتخب استراليا
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سحق منتخب أستراليا، نظيره الإندونيسي، برباعية نظيفه وتأهل لدور الـ 8 من بطولة كأس آسيا والتى تستضيفها قطر، وذلك فى المبارة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على معلب " استاد جاسم بن حمد"، ضمن منافسات دور ثمن النهائى.
أحرز رباعية منتخب أستراليا اللاعب إلكان باغوت الذى سجل هدف في مرماه فى الدقيقة الـ 12، بينما سجل مارتين بويلي الهدف الثانى فى الدقيقة الـ 45 ، وفى الدقيقة الـ 89 سجل اللاعب كريغ غودوين الهدف الثالث، وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى سجل هاري سوتار الهدف الرابع.
بهذا الفوز تأهل منتخب استراليا إلى دور ربع النهائى لينتظر نتيجة المباراة التى تجمع بين السعودية وكوريا الجنوبية.

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