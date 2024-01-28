إحالة تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة رجال الشرطة بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة تشكيل عصابي لاتهامهم بسرقة المواطنين بانتحال صفة رجال الشرطة باداره مكتب لتغيير العملة وانتحال صفة رجال الشرطة وتسلمت النيابة العامة التحريات التكميلية للمباحث.

وتلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بقيام "شخصين" يستقلان دراجة نارية باستيقافه بأسلوب انتحال الصفة واستيلائهما منه على (مبلغ مالى "عملات أجنبية") مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة تشكيل عصابي (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة" - سيارة "مُستأجرة" - 2 جهاز لاسلكى – 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- "أمكن ضبطه" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، ونظراً لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته، بالاستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "انتحال الصفة" مُستخدمين فى ذلك (دراجة نارية بدون لوحات - طبنجة صوت) "تم استخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما".

