«زمايلها بيعاملوها وحش» .. مراهقة تشنق نفسها بالجيزة

كشفت النيابة العامة تفاصيل البلاغ الوارد إليها من وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، والذي أفاد العثورعلي جثة فتاة متوفية داخل منزلها بمنطقة الطالبية.

وانتقلت النيابة إلي محل البلاغ وتبين وفاة «هـ.ع» وتبلغ من العمر 15 عامـًا، طالبة بالصف الأول الثانوي، بمناظرة الجثمان تبين وجود آثار خنق ظاهرية بالرقبة نتيجة لف حبل حول رقبتها.، أمرت حينها النيابة بتشريح الجثمان، وتويع الصفة التشريحية له، وكفت بإعداد تقرير وافي حول أسباب الوفاة وظروفها، كما كلفت المباحث الجنائية بإرسال تحرياتها التكميلية في الواقعة.

زمايلها بيعاملوها وحش

وبدورها باشرت النيابة التحقيق واستدعت أهلية الفتاة للاستماع إلى أقوالهم في الواقعة، وأوضح والدا الفتاة، أن ابنتهم أقدمت على إنهاء حياتها شنقًا بحبل كان مربوط في سقف أمام باب الشقة «جنش حديدي مُدلى منه حبل» بعد مرورها بحالة نفسية صعبة في الفترة الأخيرة خاصة بعد أن انهت امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بسبب سوء معاملة زملائها في المدرسة لها، كما لم يتهم والد الفتاة أحدًا بالتسبب في وفاة ابنته.

جثة الفتاة معلقة أمام باب الشقة

كما أوضحت الأم أنها اكتشفت وفاة نجلتها في وقت باكر من صباح يوم الواقعة، عندما استيقظت لإعداد الطعام لأبنائها، ولكنها لم تجد الضحية، وبالبحث عنها وجدوها معلقة بحبل مربوط بـ«جنش» أمام باب الشقة.

بلاغ النجدة



بداية الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغـًا يفيد «العثور علي جثة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي، داخل منزلها بمنطقة الطالبية» على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى «هاجر.ع» أقدمت على إنهاء حياتها شنقًا بحبل، لمرورها بأزمة نفسية لسوء معاملة زملائها بالمدرسة لها، تم تحرير مذكرة بالواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.