طقس الإسكندرية.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق غرب والعامرية والعجمي

تشهد محافظة الإسكندرية تساقطا للأمطار المتوسطة على مناطق متفرقة، وسط غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس منذ ساعات الصباح الأولى، وتكاثر للسحب المنخفضة الرعدية، وانخفاض في درجات الحرارة لتصل إلى 15 درجة مئوية وسرعة رياح 20 كم/ ساعة.

وتبدأ اليوم آخر نوات شهر يناير وهي نوة الكرم، في يوم 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام، حتى بداية شهر فبراير القادم، وسميت بهذا الاسم نسباً إلى تساقط الأمطار الغزيرة بها بشكل كبير وعلى فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع الفيس بوك، حالة الطقس حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء جنوبا، ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق متفرفة من جنوب الوجه البحري.

وأكمل البيان تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط يؤثر بكتلة هوائية باردة رطبة يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، نشاط للرياح والذي يعمل على إحساس أكثر ببرودة الطقس، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أمطارا مستمرة تشهدها الإسكندرية تفاوتت شدتها من متوسطة لغزيرة علي مختلف المناطق مع استمرار الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأكد "نافع" علي استمرار حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ما يزيد عن ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.