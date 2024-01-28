الداخلية تعلن عن ضوابط تدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين بالبلاد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم انه فى إطار ضوابط تدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين بالبلاد يتعين عليهم والمعفيين من شرط الحصول على الإقامة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة لها لإستخراج بطاقات تسجيل لهم والتى ستعد شرطاً للحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة.

ومن المقرر تطبيق شرط حمل بطاقة التسجيل إعتباراً من شهر يونيو القادم .