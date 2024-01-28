ads
الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تعلن عن ضوابط تدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين بالبلاد

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الداخلية اليوم انه فى إطار ضوابط تدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين بالبلاد يتعين عليهم والمعفيين من شرط الحصول على الإقامة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة لها لإستخراج بطاقات تسجيل لهم والتى ستعد شرطاً للحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة.
 ومن المقرر تطبيق شرط حمل بطاقة التسجيل إعتباراً من شهر يونيو القادم .

تدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين بالبلاد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية