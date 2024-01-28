مباريات اليوم.. مصر أمام الكونغو وليفربول يواجه نوريتش سيتي

تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 -1-2024، حيث يقام عدد من المباريات في مختلف البطولات والملاعب العالمية منها مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو، ضمن دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023

غينيا الإستوائية X غينيا – 7 مساء

مصر X جمهورية الكونغو – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023

أستراليا X إندونيسيا – 1.30 مساء

طاجيكستان X الإمارات – 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو X جيرونا – 3 مساء

قادش X أتلتيك بيلباو – 5.15 مساء

إشبيلية X أوساسونا – 7.30 مساء

أتلتيكو مدريد X فالنسيا – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى X ليتشي – 1.30 مساء

هيلاس فيرونا X فروسينوني – 4 مساء

مونزا X ساسولو – 4 مساء

لاتسيو X نابولي – 7 مساء

فيورنتينا X إنتر ميلان – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين X دارمشتات – 4.30 م

بوروسيا دورتموند X بوخوم – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مونبلييه X ليل – 2 مساء

ستاد ريمس X نانت – 4 مساء

لوريان X لوهافر – 4 مساء

كليرمون فوت X ستراسبورج – 4 مساء

تولوز X لانس – 6.05 مساء

باريس سان جيرمان X ستاد بريست – 9.45 مساء

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي

وست بروميتش X وولفرهامبتون – 1.45 مساء

واتفورد X ساوثهامبتون – 4 مساء

ليفربول X نوريتش سيتي – 4.30 مساء 1

نيوبورت كونتي X مانشستر يونايتد – 6.30 مساء