الهلال الأحمر الفلسطيني: وصول 7 مصابين بينهم اثنان في حالة خطيرة إلى مستشفى الأمل

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن وصول 7 مصابين بينهم اثنان في حالة خطيرة إلى مستشفى الأمل جراء استهداف الاحتلال منزلا بخان يونس، وفقا لنبأ عاجل لـ "القاهرة الاخبارية".

ومنذ قليل،أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن نفاد مخزون الأكسيجين في مستشفى الأمل التابع لنا بخان يونس بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

كما أفادت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26422 شهيدا و65087 مصابا منذ 7 أكتوبر.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بقصف مناطق متفرقة في شمال ووسط وجنوب غزة، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة العشرات في القصف المدفعي والجوي للاحتلال، وذلك في ظل المعاناة الإنسانية للفلسطينيين مع موجة الأمطار والبرد القارس الذي يضرب الأراضي المحتلة.