شن 57 حملة تفتيشية موسعة على 442 منشأة غذائية خلال أسبوع

شن فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 57 حملة تفتيشية موسعة على 442 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 6000 عبوة ملح وخل طعام غير مطابقة للمواصفات، 350 كجم حلوى منتهية الصلاحية، 105 كجم جبن رومي فاسدة، كما تم غلق وتشميع مطعم لوجود خطر داهم ومخالفات جسيمة لاشتراطات سلامة الغذاءوبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (2 طن و 100 كجم خل منتهي الصلاحية، 1 طن و 765 كجم شطة، 792 زجاجة زيت زيتون غير مطابق للمواصفات القياسية) وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 9 قرارت نيابة، وإعدام 60 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (معلبات، غزل بنات، مشروبات غازية).

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 143 محضرًا، تنوعت مابين محاضر ضبط وسحب عينات ونقص اشتراطات صحية لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 3 طن (لحوم، دواجن، رنجة) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 7 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 35 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، السادات، تلا، بركة السبع)، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية لعدد 149 صنف منتهي الصلاحية، (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل) ومنتجات غذائية أخرى، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم ضبط منتجات غذائية أخرى مغشوشة ومنتهية الصلاحية بإجمالي وزن 350 كجم، وتم تحرير محضر ضبط قضائي بواسطة مفتشي الهيئة واستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 33 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، رأس البر، عزبة البرج، فاراسكور، الروضة، ميت أبو غالب) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 211 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (مقرمشات، جبن، عسل، أرز)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية، بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستهلك، مديرية التموين والتجارة الداخلية)، حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن زيوت طعام ومياه معدنية معبأة مجهولة المصدر بأحد المخازن، كما تم إعدام 60 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية وتبدو عليها علامات الفساد الظاهري، وتحرير 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية، وتم العرض على جهات التحقيق.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 18 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 75 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، أبو حماد، كفر صقر، فاقوس، أبو كبير، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام 505 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مربى، لانشون، مياه غازية، شوكولاتة، مكرونة، مخبوزات، كاتشب، بسكويت).

كما تم إعادة المرور على 20 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة عدد من تلك المنشآت، وتم تحرير 3 محاضر نقص اشتراطات لعدد 3 منشآت لم تستجب خلال فترة الإمهال.

وقام فرع أسوان الجديدة بشن 5 حملات على 66 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 2 محضر إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم أخذ تعهدات على بعض المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 21 حملة على 21 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (خلطات توابل، زبادي، عصائر بودر، بقوليات، حلاوة طحينية، بيكنج بودر، كتشب ومايونيز) وتم تحرير محاضر إعدام لجميع تلك المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 9 حملات على عدد 19 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (سوهاج، ساقلته، طهطا، أخميم)، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

كما قام الفرع بشن حملة مكبرة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على عدد 9 منشآت غذائية، أسفرت عن ضبط منتجات غذائية وألبان منتهية الصلاحية، وتم تحرير 2 محضر.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة بني سويف بشن حملات على 23 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط وإعدام 172 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ( ألبان، حلوى، مكرونة، عصائر بودر، فول معلب، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.

وشن فرع سلامة الغذاء بجنوب سيناء حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 6 منشآت غذائية، أسفرت عن إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 9 حملات على عدد 25 منشأة غذائية، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.