اليوم.. مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان يستقبلان 18 ألف سائح أوروبيا

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان بالبحر الأحمر، على مدار ساعات اليوم الأحد، 18 ألف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 89 رحلة طيران.

ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، 68 رحلة، تقل على متنها نحو 14 ألف سائح من مختلف الجنسيات، قادمة من مطارات أوروبا، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

وبناء علي جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وصول 68 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة، على رأسهم الألمان والروس والإيطاليين.

فيما يستقبل مطار مرسى الدولي، اليوم الأحد، 21 رحلة طيران تقل نحو 4 آلاف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات أوروبا حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ويشهد معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم الأسبوع الجاري زيادة مستمرة، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70%، تزامنا مع انتعاش سياحة الشتاء في أوروبا.