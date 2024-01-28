50 ألف طن زيادة في صادرات مصر الغذائية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 4 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 20 - 26 يناير الجاري والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 96 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء للهيئة .

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 59 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2558 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5610 رسالة بنحو 250 ألف طن لعدد 1680 شركة مصدرة بزيادة قدرها 50 ألف طن مقارنة بالأسبوع الأسبق، تنوعت ما بين 515 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 16 ألف طن، تليها الفاصوليا بإجمالي 15 ألف طن، ثم خضر متنوعة بإجمالي 10 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 12 ألف طن، ثم الموز بإجمالي 5 آلاف طن.

ومثلت السعودية والمغرب وليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1210 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1000 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 820 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1620 رسالة بنحو 315 ألف طن لعدد 680 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 155 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها اندونيسيا، أوكرانيا، ماليزيا والصين.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 412 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 285 رسالة .