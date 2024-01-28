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الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس مائل للبرودة والعظمى بالقاهرة 18 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انه يسود اليوم الاحد طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء جنوب، وشديد البرودة ليلا مع تكون الصقيع علي مناطق من وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد. 

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق متفرفة من جنوب الوجه البحري .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى 12  درجة، وعلى السواحل  الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21  للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 20 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 22 العظمي والصغرى 10 درجة .

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