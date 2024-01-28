أوكرانيا: قوات حرس الحدود يدمرون دبابتين روسيتين في إقليم خيرسون

دمرت قوات حرس الحدود الأوكرانية دبابتين قتاليتين روسيتين رئيسيتين على محور إقليم خيرسون.

وأفادت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية اليوم الأحد أن قوات حرس الحدود قامت بتحميل لقطات فيديو تظهر هجوما ناجحا بطائرة بدون طيار من طراز FPV استهدف الدبابتين.

ونشرت الخدمة الصحفية للوكالة مقطع الفيديو، وقالت "إن قوات حرس الحدود الذين يعملون جنبا إلى جنب مع عناصر أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية دمروا دبابتين في منطقة خيرسون. وقد تم ضرب كلا الهدفين باستخدام طائرات بدون طيار من طراز FPV".

وبحسب (يوكرين فورم)، فإن قوات العمليات الخاصة الأوكرانية نشرت مقطع فيديو يظهر تدمير مراكز مراقبة تابعة للجيش الروسي في منطقة العمليات الجنوبية.