شبورة مائية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 16 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 22 درجة .