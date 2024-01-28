ارتفاع قتلى انهيار أرضي في مرتفعات كاميرون بماليزيا إلى 3 أشخاص

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيار الأرضي الذي وقع عند أحد المنازل في "كامبونج رجا" بمنطقة مرتفعات كاميرون في ماليزيا إلى ثلاثة أشخاص، وذلك عقب عثور فرق الإنقاذ على جثة أخرى.

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أمس السبت، عن الشرطة الماليزية قولها، إنه تم العثور على الجثة الثالثة اليوم في حين عثر على الجثتين الأخرتين أمس الجمعة، مشيرة إلى أنه تم نقل الجثث الثلاث إلى أحد المستشفيات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت الشبكة أن القتلى الثلاثة كانوا من بين خمسة مواطنين من ميانمار دفنوا أحياء عندما وقع الانهيار الأرضي، مشيرة إلى أن الاثنين الآخرين لا زالا في عداد المفقودين.