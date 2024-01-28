المفوضية الأوربية تسعى لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول 2040

ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المُتخصصة فى الشؤون الأوروبية، أمس السبت، أن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة لخفض انبعاثات (الغازات الدفيئة) بنسبة 90% بحلول العام 2040، وفقًا لمسودة مسربة أطلعت عليها (يوراكتيف).

وقالت المنصة، إنه:"من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية خطتها في السادس من شهرفبراير القادم وتهدف إلى خفض انبعاثات (الغازات الدفيئة) بنسبة 90% بحلول العام 2040 مقارنة بعام 1990، لوضع الاتحاد الأوروبي على طريق الحياد المناخي.

وأشارت إلى أن هذا الاقتراح سيساهم في إنقاذ حياة أكثر من 250 ألف شخص سنويا من خلال الحد من تلوث الهواء، في حين يخفض تكاليف الرعاية الصحية ذات الصلة بنحو تريليون يورو سنويا.

وبحسب الوثيقة، فإن خفض واردات الوقود الأحفوري سيوفر أيضًا 8ر2 تريليون يورو إضافية خلال الفترة (2031-2050).

ونوهت يوراكتيف بأن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون هذه الخطة، التي لا تتضمن التزامات قانونية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة، في إحدى مؤتمرات القمة المقبلة، ومن المتوقع اتخاذ قرار أولي بشأن الهدف النهائي في هذه القمة.