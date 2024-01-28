اليوم.. مركز الإبداع يناقش "تطور الإسكندرية في عصر محمد علي"

ينظم مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "تطور مدينة الإسكندرية الإداري والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في عصر محمد علي وأسرته 1807 م: 1953 م"، وذلك بمقر المركز وسط الاسكندرية.

تقام الندوة ضمن سلسلة ندوات "تاريخ الاسكندرية بين الماضي والحاضر " ويشارك فيها الدكتور محمود الشال ؛استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة الاسكندرية، ويقدمها الباحث اشرف خيرى.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للابداع هو أول مركز ثقافي مصرى أنشئ بالإسكندرية،يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية،و يعد ملتقى للأدباء والمثقفين.