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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

معرض الكتاب.. مصطفى غنايم يشارك بـ«حكايات الانتصار»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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شارك كاتب الأطفال والناقد الأدبي مصطفى غنايم بصحبة الشاعر بهجت صميدة في ورشة حكى بعنوان (حكايات الانتصار) بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وقدمها أحمد عبد العليم مدير عام بالمركز القومي لثقافة الطفل.


قدم الكاتب مصطفى غنايم قصته (الجندي المجهول) وأدار حوارًا تفاعليًا مع الأطفال حول بعض الأفكار التي تضمنها العمل ومنها: ما معنى الجندي المجهول؟ ولماذا تم تصميم النصب التذكاري المصري على شكل هرم؟، ولماذا حملت الطيور الخضر غصن الزيتون؟، وما سر تحليق الطيور أعلى النصب التذكارى؟، إلى غير ذلك من التساؤلات التى تكشف حبكة العمل.


كما قدم الشاعر بهجت صميدة قصيدته (أغلى انتصار) وقصيدته (أحلم) واللتان تحملان معاني وطنية كثيرة.

وتفاعل الأطفال بشكل كبير مع القصة والقصيدة كما غنوا عددًا من الأناشيد والأغاني الوطنية. وتم توزيع مجموعة من القصص على الأطفال الموهوبين المتفاعلين بشكل جيد مع هذه الورشة.

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معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب الناقد الأدبى مصطفى غنايم مصطفى غنايم حكايات الانتصار