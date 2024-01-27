الجزائر تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

دعت الجزائر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل، لبحث تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس الجمعة، والذي يقضي باتخاذ الاحتلال الإسرائيلي تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، فقد باشرت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، فور تلقيها تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون، مشاورات مكثفة مع بعثات الدول العربية والأفريقية، للتحضير للاجتماع.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيناقش الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ قرار المحكمة، بما في ذلك آلية المراقبة والتطبيق، وفرض الجزاءات على الاحتلال في حال عدم امتثاله للقرار.

ويأتي طلب الجزائر لعقد الاجتماع، في إطار جهودها المستمرة للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.