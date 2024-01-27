إزالة تعديات على أملاك الدولة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إزالة تعديات على أملاك الدولة على مساحة ١٦٦٥م٢، واستردادها من خلال لجان الإزلات بالمراكز بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وبالتزامن مع انطلاق الموجة ٢٢ من الإزالات التي بدأت اليوم السبت ٢٧ يناير وتستمر حتى ١٦ فبراير المقبل.

وشدد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تصريحات صحفية، على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية

وأكد على عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

وووجه الزملوط، بالإعداد الجيد والمحكم والتأكد من عمل كافة المعدات بالكفاءة المطلوبة حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه بنطاق المحافظة، مؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة وجهات الولاية ومديرية أمن الوادي الجديد لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين.