واشنطن تضغط على بكين لاستخدام نفوذها في كبح دعم إيران للحوثيين

قال مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ضغط على وزير الخارجية الصيني وانج يي، لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران لجماعة الحوثي اليمنية التي تهاجم سفنا تجارية بالبحر الأحمر.

وأضاف المسئول الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن بكين قالت لواشنطن إنها ستثير هذه المسألة مع طهران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر لمعرفة ما إذا ما كانت الصين تفعل ذلك ومدى فاعلية ذلك التواصل.

وعقد الدبلوماسيون الأمريكي والصيني اجتماعات ليومين في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تناولا عددا من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأزمة اليمنية.

وفجر اليوم السبت، شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت موقعا للحوثيين في اليمن بعد أن هاجم الحوثيون سفينة نفطية بريطانية "اشتعلت فيها النيران" في خليج عدن، في أحدث فصول حملتهم على حركة الملاحة البحرية الدولية فيما يعتبرونه "تضامنا مع قطاع غزة".

واعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم أن الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف للحوثيين ردا على استهدافهم السفن في البحر الأحمر "ليست الحلّ"، مؤكدا أن "الحل هو القضاء على قدراتهم العسكرية".