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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

غدا .. القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشات عرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات

اجتماع لجنة القوي
اجتماع لجنة القوي العامله بالنواب
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تستكمل غداً الاحد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقب إنتهاء الجلسة العامة  مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي ، بشأن عرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع  لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور محمد درويش  المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى الأستاذ سامي عبد الهادي  نائب رئيس هيئة التأمين الاجتماعى.

وكان الاجتماع السابق قد شهد هجوماً حاداً على وزير العمل ، ورئيس إتحاد عمال مصر ،و شدد النواب على ضرورة حضورهم اللجنة ، معلنين رافضهم  بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة علي الجامعة.

القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل هيئة التأمين الاجتماعي رئيس اتحاد عمال مصر وزيرة التضامن الاجتماعي