نتائج منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم للرماية

اختتمت منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم لرماية المسدس، البندقية، والبندقية خرطوش، والتى تستضيفها مصر في الفترة من ٢٤ يناير حتى ١ فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

في منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء زوجي مختلط فاز الزوجي الإنجليزي سونيد ماكنتوش ودين بيل بينما فاز زوجي الهند سونام اوتام ماسكار وارجون بابوتا بالميدالية الفضية وفاز الزوجي الالماني انا يانسن وماكسيمليان اولبرتش بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وفى منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء فى الزوجي المختلط فاز زوجي الهند ريثم وسانغوان واوجال مالك بالميدالية الذهبية وفاز زوجي ارمنيا الميرا كاربيتيان وبنيك خلغاتيان بالمركز الثاني وحقق زوجي كازاخستان ايرينا يونسميتوفا وفاليري راخيمزان بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

شهدت منافسات التراب للسيدات فازت لاعبة كازاخستان ماريا ديميتريينكو بالمركز الأول والميدالية الذهبية وفاطيمة جالفيز لاعبة اسبانيا المركز الثاني والميدالية الفضية وفازت اليساندرا بيريللى من سان مارينو بالمركز الثالث والميدالية البرونزية اما فى منافسات التراب للرجال فاز بطل اسبانيا البرتو فيرنانديز بالميدالية الذهبية وجاء دييجو فاليري بطل إيطاليا بالمركز الثاني والميدالية الفضية وجاء اوغوزان توزون لاعب تركيا بالمركز الثالث والميدالية الفضية.