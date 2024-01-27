مظاهرة بوسط فيينا للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر

واصل أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا اليوم السبت، مظاهراتهم الأسبوعية بوسط العاصمة فيينا؛ للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وخرج المتظاهرون اليوم رافعين أعلام فلسطين، وجابوا الشارع التجاري في وسط العاصمة في مظاهرة حاشدة، تطالب بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وندد المتظاهرون بالصمت الدولي قائلين: إن الملايين بلا ماء أو كهرباء أو دواء في غزة، التي تتعرض لأسوأ ممارسات القتل والتنكيل في حرب إبادة شاملة يقودها الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المتظاهرون، الحكومة النمساوية بالتخلي عن "الانحياز" إلى إسرائيل، والوقوف إلى جانب "شعب غزة"، وإنهاء الكارثة الإنسانية هناك، لافتين إلى ضرورة أن تؤمن النمسا بالمساواة والعدالة وحماية حقوق الإنسان دون تمييز.