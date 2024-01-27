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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مظاهرة بوسط فيينا للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر

مظاهرة للتضامن مع
مظاهرة للتضامن مع الفلسطينيين
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واصل أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا اليوم السبت، مظاهراتهم الأسبوعية بوسط العاصمة فيينا؛ للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.
وخرج المتظاهرون اليوم رافعين أعلام فلسطين، وجابوا الشارع التجاري في وسط العاصمة في مظاهرة حاشدة، تطالب بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
وندد المتظاهرون بالصمت الدولي قائلين: إن الملايين بلا ماء أو كهرباء أو دواء في غزة، التي تتعرض لأسوأ ممارسات القتل والتنكيل في حرب إبادة شاملة يقودها الاحتلال الإسرائيلي. 
وطالب المتظاهرون، الحكومة النمساوية بالتخلي عن "الانحياز" إلى إسرائيل، والوقوف إلى جانب "شعب غزة"، وإنهاء الكارثة الإنسانية هناك، لافتين إلى ضرورة أن تؤمن النمسا بالمساواة والعدالة وحماية حقوق الإنسان دون تمييز.

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